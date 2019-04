Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Kleidercontainer brannte

Auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Erfurter Straße, brannte am Sonntagabend ein Container für Kleiderspenden. Unbekannte Täter hatten diesen auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Der Container musste durch die Feuerwehr Weimar gewaltsam geöffnet werden um an den Brandherd zu kommen. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der Inhalt wurde durch das Feuer vernichtet.

Fahrzeugbrand

Wegen eines technischen Defektes kam es am Sonntag gegen 15:00 Uhr an der Ausfahrt der Bundesautobahn 4, an der Kreuzung zur Bundesstraße 87 in Mellingen, zu einem Fahrzeugbrand. Eine Familie aus Potsdam konnte den Pkw Audi Q5 rechtzeitig verlassen. Durch die FFW Mellingen wurde der Brand schnell gelöscht. Zur Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Betonmischer gestohlen

Ein Betonmischer im Wert von 200 Euro wurde von Samstag zum Sonntag entwendet. Unbekannte Täter betraten durch einen Maschendrahtzaun das Gelände in der Holzdorfer Landgutallee und transportierten den Mischer ab.

Fehler beim Ausparken

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke am August-Baudert-Platz. Hierbei übersah er einen Pkw VW-Golf, welcher in Richtung Rohlfsstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Wildunfall mit Einsatzfahrzeug

Zu einem Einsatz war am Samstagabend ein Notarztfahrzeug auf der Kreisstraße zwischen Großlohma und Magdala unterwegs. Kurz vor der Autobahnunterführung wechselte plötzlich von links ein Reh die Fahrbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Zusammenstoß mit dem Reh nicht verhindert werden. Das Reh wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert und verendete hier. Das Einsatzfahrzeug blieb fahrbereit und setzte seinen Einsatz fort. Am Audi entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

