Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 14.04.2019

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Kraftstoffdiebstahl ereignete sich am Samstag, den 13.04.2019, zwischen 00:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Oststraße, Apolda. Der/ die Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel eines dort abgestellten Pkw Seat. Anschließend wurden ca. 40 Liter Benzin aus dem Tank des Fahrzeugs abgezapft. Durch die Tathandlung entstand zudem Sachschaden am Verriegelungsmechanismus des Tankdeckels als auch am Lack des Fahrzeugs. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder persönlich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

In der Zeit von Freitag, den 12.04.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, den 13.04.2019, 18:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl an/von Kraftfahrzeugen im Bereich der Teichgasse, Apolda. Der/ Die Täter rissen beide Seitenspiegel eines dort abgestellten Pkw Mercedes aus der Aufhängung und entwendeten diese. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder persönlich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Verkehrsgeschehen

Am Freitag, den 12.04.2019, kam es gegen 09:45 Uhr im Bereich der Schwabestraße, Apolda, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Fahrer des Lkws beabsichtigte, aus der Immischerstraße kommend, über einen abgesenkten Bordstein in die Schwabestraße einzubiegen. Dabei übersah der Fahrer einen auf der Schwabestraße heranfahrenden Pkw VW Golf. Durch den Unfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

