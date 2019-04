LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

In Jena-Lobeda wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Audi A6 gestohlen. Zu dem bereits gemeldeten Pkw in Jena-Drackendorf kam noch ein zweiter hinzu. Die Fahrerin bemerkte am Donnerstagvormittag, dass ihr Auto, dass sie am Abend zuvor auf einem Parkplatz in der Hans-Berger-Straße abgestellt hatte, nicht mehr da war. Einer der gestohlenen Pkw Audi ist Baujahr 2011 und hatte bereits 200.000 km auf dem Tacho, der andere ist Baujahr 2008. Ein drittes Fahrzeug wurde ebenfalls geöffnet. Offenbar gelang der Diebstahl aber nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Straftaten aufgenommen.

Eine Unfallflucht meldete eine Zeugin am Donnerstagmorgen in der Ziegesarstraße. Sie hatte beobachtet, wie ein älterer Autofahrer mit seinem Fahrzeug beim Ausparken an einen anderen Pkw gestoßen ist. Anschließend war er, ohne sich zu den Schäden zu informieren bzw. seine Personalien als Unfallverursacher bekannt zu geben, weggefahren. Da sich die Beobachterin das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges merkte, konnte das Fahrzeug einige Zeit später von Polizeibeamten angeschaut und der Fahrer auf den Unfall angesprochen werden. Am Auto des 79-Jährige waren deutliche Unfallspuren zu erkennen. Der Mann muss sich nun außer für den Unfall auch für die Unfallflucht verantworten. Auch der Halter des beschädigten Hyundai wurde von der Polizei informiert. Er freute sich, dass er durch das umsichtige Verhalten der Zeugin nicht selbst für den Unfallschaden aufkommen muss.

Mit 2,08 Promille Atemalkohol war der Fahrer eines VW in den frühen Freitagmorgenstunden im Stadtzentrum von Jena unterwegs. Er war einer Polizeistreife um 3.00 Uhr am Leutragraben aufgefallen. Die Beamten hielten das Auto an. Bei der Kontrolle fiel ihnen ein intensiver Alkoholgeruch bei dem Fahrer auf. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden, der Mann zu einer Blutentnahme gebracht. Ob und wann er seinen Führerschein zurückbekommt, wird unter anderem das Laborergebnis entscheiden. Zunächst musste er ihn jedoch an die Beamten übergeben.

