LPI-J: Neues aus Weimar

Einbruch in ein Feuerwehrgebäude

Einen Schaden von circa 1500 Euro richteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Feuerwehrgebäude in Bad Berka an. Sie hebelten in der Nacht zum Donnerstag die Schlupftür zu einem Rolltor auf und drangen in das Gebäude ein. Durch die Fahrzeughalle gelangten sie in das 1. Obergeschoß und brachen zwei weitere Türen auf. Sie durchwühlten Schreibtische und Schränke. Ob hier etwas entwendet wurde konnte nicht gesagt werden. Auf dem Weg nach draußen wurde aus der Garage eine Kapp- und Gehrungssäge der Marke Bosch im Wert von circa 300 Euro mitgenommen.

Aufgefahren

Am Donnerstagmittag, gegen 12:15 Uhr, fuhr ein Pkw Ford hinter einem Pkw Kia aus Richtung George-Semprun-Platz kommend in Richtung Carl-August-Allee. In Höhe des Rathenauplatzes blinkte der Fahrer des Kia und wollte in Richtung Ernst-Kohl-Straße nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er aber verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Pkw Ford erkannte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Kia auf. Die Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Verkehrsunfall im Kirschbachtal/Zeugen gesucht

Am letzten Sonntagnachmittag, ereignete sich im Kirschbachtal auf einem Radweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine 15-jährige Radfahrerin wurde dabei von einem Fahrradfahrer angefahren, wodurch beide zu Fall kamen. Nach dem Sturz stieg der Radfahrer wieder auf sein Rennrad und verließ die Unfallstelle. Bei dem Sturz wurde die Jugendliche so schwer verletzt, dass sie später stationär im Klinikum Weimar aufgenommen werden musste. Der Fahrradfahrer war 45 - 50 Jahre alt mit kräftiger Statur Er war mit einer roter Fahrradbekleidung unterwegs und trug einem roten Helm sowie eine rote Brille.

Die Polizei Weimar sucht weitere Zeugen zu den Unfall und bittet den Radfahrer sich unter 03643/8820 zu melden.

Unfallflucht/Zeuge gesucht

Ein unbekannter Zeuge hatte im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag ein Unfall in der Bahnstraße in Weimar beobachtet. Hier streifte ein Lkw Mercedes einen auf der rechten Seite, zwischen Friesstraße und Gläserstraße, parkenden VW Crafter. Hierbei wurde der linke Außenspiegel vom VW beschädigt. Der Zeuge hinterließ am Crafter einen Zettel mit dem Verursacherkennzeichen. Die Polizei Weimar bittet den unbekannten Zeugen sich unter 03643/8820 zu melden.

