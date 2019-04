Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Vom 10. zum 11.04.2019 brachen unbekannte Täter in eine Firma in Apolda, Niederroßlaer Straße ein und entwendeten diverse Baugeräte (u.a. Ketten- und Steinsägen, Bohrhammer) im Wert von ca. 15.000 Euro.

Unbekannte entwendeten am 10.04.2019 zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr in Niederroßla, In den Krautländern das grüne Versicherungskennzeichen 837BLW von einem geparkten Moped.

Am 11.04.2019 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl am Bahnhof in Apolda. Ein ca. 18 Jahre alter Mann bat den Geschädigten, dessen Handy für einen Anruf bei seiner Mutter nutzen zu dürfen. Dabei entriss der Täter ihm das Handy, schlug mehrfach auf ihn ein und flüchtete. Der Geschädigte folgte dem Täter bis zur Freitreppe am Bahnhofsgebäude. Hier schlug dieser erneut mit einer mitgeführten Gehhilfe auf den Geschädigten ein, welcher dann die Verfolgung aufgab. Der Geschädigte zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Eine Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Obwohl einer Frau die Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht Erfurt bereits entzogen wurde, kam diese mit ihrem Fahrzeug am 11.04.2019 zu einer Vernehmung zur Polizei in Apolda. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

