Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisster tot aufgefunden

Bürgel, Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der seit Sonntag vermisste Jugendliche Sebastian J. wurde am Donnerstag bei Thalbürgel tot in seinem Auto aufgefunden. Die Kriminalpolizei war im Einsatz und konnte ein Verbrechen an dem jungen Mann ausschließen.

Die Polizei hatte seit Sonntag intensiv nach dem jungen Mann gesucht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell