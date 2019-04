Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Einbruch

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Mittwoch auf das spärlich umfriedete Gelände einer Gaststätte in Nohra. In einem Lagerbereich wurden eine Holztür und eine Tür zu einer Kühlkammer aufgebrochen. Die Täter entwendeten daraus mehrere Flaschen Spirituosen. Weiterhin wurde ein Bohrhammer und ein Akkuschrauber der Marke Bosch entwendet. Der Wert beläuft sich auf circa 950 Euro.

Graffitis

Am Donnerstagmorgen wurden an den Wänden der Anna-Amalia-Bibliothek auf dem Platz der Demokratie Schmierereien festgestellt. Unbekannte sprühten mit blauer Farbe den Schriftzug HUKO darauf. Das Entfernen der Graffitis wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Vohrfahrt missachtet

Der Fahrer eines Pkw BMW fuhr am Mittwochvormittag auf der Magdalaer Straße in Mellingen und bog an der Kreuzung zur Umgehungsstraße bei Grün nach rechts in Richtung Umpferstedt ab. Zu diesen Zeitpunkt fuhr ein Pkw VW auf der Umgehungsstraße bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem BMW zusammen. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10000 Euro.

Abkommen von der Fahrbahn

Glück hatte am Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr, eine Skodafahrerin (53). Sie befuhr die Kreisstraße von Buchfart in Richtung Hetschburg. Aus noch unbekannter Ursache kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum sowie eine Leitplanke. Durch den Aufprall kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einen drei Meter tiefen Abhang hinunter. Das Fahrzeug kam in einem Buschwerk zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 10000 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Skoda musste mit einem Kran geborgen werden.

