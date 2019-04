LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Zeugen sucht die Polizei in Jena nach einer Sachbeschädigung in der Nacht zum Donnerstag im Stadtzentrum. Ein Passant hatte beobachtet, wie drei Jugendliche kurz vor 22.00 Uhr am Paradiesbahnhof versuchten, einen Glascontainer und andere Gegenstände in Brand zu setzen. Er informierte Feuerwehr und Polizei, die umgehend zum Brandort fuhren. Der Containerbrand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es stellte sich heraus, dass ein Rollcontainer für Restmüll, ein Fahrradständer mit insgesamt drei Fahrrädern und ein Multimülleimer beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können um Mithilfe unter Tel. 03641-810.

Einen Streifenwagen der Polizei griffen Unbekannte in der Mittwochnacht in Jena-Ost an und beschädigten ihn dadurch. Der Opel Zafira war auf dem umfriedeten Gelände eines Autohauses in der Löbstedter Straße abgestellt. Nach ersten Ermittlungen gelangten der oder die Unbekannten auf das Gelände des Autohauses. Dann schlugen sie mehrfach mit einem Gegenstand auf die Frontscheibe ein und versuchten, sie zu zertrümmern. Außerdem wurde der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt, das Spiegelglas zerbrochen. Der oder die Täter beschmierten anschließend mit roter Farbe die Motorhaube. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, um Mithilfe unter 03641-810.

Einen Pkw Audi A6 entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag von einem Grundstück in Jena-Drackendorf. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug gegen 23.00 Uhr noch vor seinem Haus stehen sehen. Um 7.30 Uhr bemerkte er dann, dass es nicht mehr da stand. Das Auto hat einen Wert von etwa 18.000 Euro. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 03641-810 um Zeugenhinweise.

