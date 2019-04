Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Brand von Mülltonnen

In der Meyerstraße brannten drei Mülltonnen komplett ab. Unbekannte Täter hatten am Dienstagabend, gegen 22:35 Uhr, diese auf unbekannter Art und Weise in Brand gesetzt. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Einbruch in Vereinshaus

In das Vereinshaus des SV 95 Ballstedt wurde in der Zeit vom Sonntag bis Dienstagabend eingebrochen. Unbekannte hebelten am Gebäude drei Türen auf und durchsuchten zwei Räume. Als Beute wurde eine verschlossene Geldkassette (leer) mitgenommen. An den Türen entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Einbruch in ein Sportlerheim

Einen Schaden von circa 8000 Euro hinterließen Einbrecher in Niederzimmern. Sie hebelten in der Nacht zum Dienstag mehrere Türen an und in einem Sportlerheim auf und durchwühlten das Mobiliar. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Fehler beim Abbiegen

Der Fahrer eines Pkw Hyundai fuhr am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, auf der parallel verlaufende Anwohnerstraße der Belvederer Allee aus Richtung Albert-Kunz-Straße kommend in Richtung Merketalstraße. Er bog hier in zu einem weiten Bogen nach rechts auf die Merketalstraße, kam dann auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Pkw VW welcher auf der Merketalstraße in Richtung Arnold-Böcklin-Straße unterwegs war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro.

Enkeltrickanrufe

Die Polizei Weimar nahm am Dienstag drei Anzeigen wegen Enkeltrickbetruges auf. Eine unbekannte weibliche Person rief bei ältere Personen im Stadt und Landkreis Weimar an und stellte sich als Enkelin, Bekannte oder Verwandte vor. Sie bat um Geldbeträge zwischen 4000 und 52000 Euro um eine Wohnung zu kaufen bzw. einen Notar zu bezahlen. Die Angerufenen fielen auf den Trick nicht herein und beendeten konsequent die Gespräche. Die Polizei weißt nochmals darauf hin, bei einem Anruf nie auf eine Geldforderung einzugehen.

