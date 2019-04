Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

Mehrere Trickbetrugsversuche gab es gestern in Jena. In einem der Fälle meldete sich eine unbekannte Frau am Telefon bei einer Seniorin, stellte sich als "Schatzi" vor und gaukelte ihr vor, eine Bekannte zu sein. Sie fragte nach einem höheren Geldbetrag und teilte mit, dass sie ihn am Nachmittag abholen wolle. Zuvor hatte sie der älteren Dame erklärt, dass sie eine Immobilie gekauft habe, das Geld nicht ganz reichte und deshalb von ihr einen Zuschuss benötigt. Die Angerufene reagierte umsichtig. Sie erklärte, dass sie kein Geld geben kann, legte auf und informierte einen Nachbarn, der die Polizei für sie anrief. Ein weiterer Bürger informierte die Polizei darüber, dass ein junger Mann bei ihm angerufen habe. Dieser hatte sich als Verwandter ausgegeben und erklärt, dass er ein Auto kaufen möchte und dafür nur einen Verrechnungsscheck bei sich hätte. Da das Autohaus diesen nicht annehmen würde, benötigte er dringend 18.000 Euro in bar. Der Angerufene bemerkte, dass es sich nicht um einen Verwandten handelte, fragte nach der Telefonnummer des Anrufers, der daraufhin schnell das Telefongespräch beendete. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon und rät, bei Anrufern, die sich nicht mit einem ihnen bekannten Namen vorstellen, wachsam zu bleiben. Hinterfragen Sie zu Beginn eines solchen Telefongespräches immer den Namen des Anrufers.

