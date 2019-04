LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte Täter setzten am 09.04.2019 gegen 03:30 Uhr in Apolda, Franckestraße Mülltonnen in Brand. Dabei wurden mehrere Abfalltonnen, ein Fallrohr, eine Pergola und Blumenkübel mit beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am 09.04.2019 sollte der Fahrer eines PKW Saab auf einem Parkplatz in Apolda, Utenbacher Grund einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser wollte er sich durch Flucht entziehen und beschädigte dabei das Polizeifahrzeug sowie einen PKW Opel. Der Saab-Fahrer konnte gestellt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurden mehrere Anzeigen gegen den Fahrzeugführer aufgenommen. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Ein männlicher Anrufer gab sich am 09.04.2019 bei einem älteren Bürger in Apolda als dessen Enkel aus und verlangte Geld für einen Autokauf. Der Angerufene beendete das Telefonat und rief seinen Enkel an, welche ihn natürlich nicht angerufen hatte. Am selben Tag erfolgte ein weiterer Anruf bei einem anderen Bürger. Dort hatten die Betrüger ebenfalls keinen Erfolg.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am 09.04.2019 in Apolda, Kirschberg wurden 36 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 55 km/h erfasst.

