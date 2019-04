LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Einbruch ins Tierheim

Am letzten Wochenende wurde das Tierheim in Weimar von unbekannten Tätern heimgesucht. Sie entfernten ein Schloß und öffneten das Zufahrtstor zum Gelände. An einem Wirtschaftsgebäude wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren traten die Täter eine Bürotür auf und versuchten vergeblich einen hier vorgefundenen Stahlschrank zu öffnen. Weiterhin wurden Schreibtische geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss flüchteten die Täter ohne Beute mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sie hinterliessen einen Schaden von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in eine Bar

Am Montag, zwischen 01:30 Uhr und 05:30 Uhr, wurden aus einer Hotelbar in Weimar-Legefeld mehrere Portemonnaies der Kellner entwendet. Diese lagen in den verschlossenen Metallschubladen unter dem Tresen. Hierzu hatte der Täter kräftige an den Schubladen gezogen. Weiterhin wurden eine Geldkassette mit Wechselgeld und Sparbüchsen mit Trinkgeldern mit circa 1200 Euro entwendet. Der Unbekannte verließ durch das Öffnen einer Brandschutztür, das Objekt in unbekannte Richtung.

Fahrzeugdiebstahl im Versuch

In der Nacht zum Montag begab sich eine unbekannte Person auf das Gelände eines Autohändlers in Mellingen und versuchte Fahrzeuge zu entwenden. An zwei abgestellten VW-Transportern wurden die Türen geöffnet und an einen Mercedes-Vito die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Nach Entfernen der Lenkradverkleidungen wurde versucht, die Fahrzeuge zu starten. Dies gelang jedoch nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1200 Euro.

beschädigtes Fahrzeug gesucht

Die Polizei Weimar sucht ein beschädigtes Fahrzeug nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Rollplatz. Die Fahrerin eines Pkw VW-Golf parkte am Montag gegen 17:30 Uhr auf dem Rollplatz und vergaß vermutlich die Handbremse anzuziehen. Der Golf rollte im Anschluss gegen einen rot/braunen Pkw Ford mit Weimarer Kennzeichen. Die VW-Fahrerin hinterließ am Ford einen Zettel mit ihren Daten. Als sie zurückkam, war der Ford nicht mehr vor Ort. Der Halter bzw. Fahrer des Pkw Ford möchte sich bitte bei der Polizei Weimar unter 03643/8820 melden.

