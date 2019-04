LPI-J: Meldungen für Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte brachen innerhalb der vergangenen Woche in einen Keller in der Oberlauengasse ein. Der Wohnungsbesitzer ging am Montagabend in den Keller und stellte fest, dass seine Kellerbox gewaltsam aufgebrochen und daraus sein Rennrad sowie ein Paar Turnschuhe entwendet wurden. Das Rennrad hatte einen Wert von 1.200 Euro.

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrern kam es am Montagmittag um 13.00 Uhr in Jena-Ost. Die beiden Radfahrer befuhren nebeneinander die Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung Jenzigweg. Ein vor ihnen fahrender VW-Fahrer bremste sein Auto ab, da die Ampel für ihn auf "rot" umgeschaltet hatte. Der Radfahrer dahinter bemerkte das zu spät und fuhr von hinten auf das Auto auf. Der 13-jährige Junge stürzte und schlug mit dem Kopf auf die Heckscheibe, die dabei beschädigt wurde. Der Junge zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Er wurde anschließend zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Der zweite Fahrradfahrer, ein 14-jähriger Junge, bekam einen Schreck, stürzte ebenfalls und verletzte sich dabei leicht.

