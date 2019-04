Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 09.04.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende lösten Unbekannte an drei Mehr-familienhäusern in der Apoldaer Fichtestraße die Befestigungsschellen der Fallrohre und entwendeten drei Endstücke. Um nicht entdeckt zu werden, deckten der oder die Täter den Bewegungsmelder des Außenlichtes der Hausbeleuchtung ab, Gesamtschaden 500 EUR.

Zwischen März und April drangen Unbekannte in eine Parzelle der Gartenanlage Stobraer Höhe in der Apoldaer Niemöllerstraße ein. Im weiteren Verlauf wurde die Laubentür aufgebrochen und ein Rasenmäher der Marke "MacCulloch", Typ "M40-125" im Wert von 250 EUR entwendet.

In den Abendstunden des 08.04.2019 wurde durch Unbekannte ein wild abgelagerter Haufen Müll am Ortsausgang Kromsdorf in Richtung Süßenborn angezündet. Der Brand griff auf angrenzendes Buschwerk über. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kamen zum Einsatz und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. An den Büschen entstand ein leichter Brandschaden. Gebäude befanden sich nicht im unmittelbaren Nahbereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr, am 08.04.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87, am Abzweig Reisdorf durch. 28 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 5 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 106 km/h bei erlaubten 70 km/h

Kurz nach 20:30 Uhr, am 08.04.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw BMW die Landstraße von Münchengosserstedt in Richtung Camburg. Etwa 20 Meter hinter der ausgewiesenen Kreisgrenze standen vier Schafe auf der Straße, wodurch es zur Kollision mit dem BMW kam. Die Schafe, welche aus einer privaten Tierhaltung stammten und seit längerer Zeit verwildert umher-streiften, überlebten den Zusammenstoß nicht. Der BMW musste auf Grund der entstandenen Unfallschäden abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell