LPI-J: Neues aus Weimar

Diebstahl eines Kunstwerkes

Aus einem Raum der Galerie Eigenheim in der Asbachstraße, wurde am Sonntagnachmittag (zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr) eine Südseemuschel mit integriertem Lautsprecher in der Größe 25 cm x 20 cm x 15 cm entwendet. Das Kunstwerk, im Wert von circa 1200 Euro, befand sich auf einem Sockel und war nicht gesichert. Zur Tatzeit herrschte großer Andrang in den Räumen der Galerie. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Aufgefahren

Am Sonntagvormittag, gegen 11:10 Uhr, fuhr eine 24-jährige Opelfahrerin auf der Wohlsborner Straße von Großobringen in Richtung Wohlsborn. An einer schmalen Stelle fuhr sie an den rechten Fahrbahnrand um den Gegenverklehr passieren zu lassen. Eine nachfolgende 42-jährige Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihren Skoda auf den haltenden Opel auf. Durch das Auslösen des Airbags verletzte sich die Skodafahrerin und wurde in die Klinik nach Weimar gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.

Rechts vor links

Ein Pkw Fiat war am Sonntagvormittag, gegen 11:25 Uhr, auf der Brehmestraße in Richtung Schopenhauerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Meyerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Touran und stieß mit diesen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von circa 10000 Euro.

Geschädigte nach Unfall gesucht

Eine Fußgängerin (weiteres nicht bekannt) wurde am Samstag, gegen 13:45 Uhr, am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Marcel-Paul-Straße von einem Pkw Renault angefahren und zu Boden geschleudert. Der Fahrer stieg aus und kümmerte sich um die Frau. Ohne jedoch die Polizei zu verständigen trennte man sich vor Ort. Die Fußgängerin soll im Anschluss zur nahegelegenen Bushaltestelle gelaufen sein und ist mit dem Bus weggefahren. Die Polizei Weimar bittet die Fußgängerin, sich unter der Telefonnummer 03643/8820 zu melden.

Sachbeschädigung am 28.03.2019

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Freitag den 28.03.2019 in der Dorfstraße in Weimar-Schöndorf. Ein unbekannter Radfahrer rammte sein Hinterrad in die Tür eines Pkw Kia, welcher zuvor in einer Baustelle entgegengesetzt in der Einbahnstraße unterwegs war. Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: sehr schlank, 185 cm groß, blonde Haare, er trug einen schwarz/roten Lederrucksack eines Kurierdienstes und eine Mütze. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

