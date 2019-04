Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zwei Fahrradfahrer stießen am Sonntagnachmittag in Jena-Ost zusammen. Eine Fahrradfahrerin befuhr die Karl-Günther-Straße und bog nach links in die Straße Am Steinborn ab. Dabei übersah sie den zweiten Radfahrer, der auf der Straße Am Steinborn stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, beide Radfahrer stürzten. Beide Fahrradfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Ein weiterer Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt. Ein Daimler-Fahrer fuhr um 22.00 Uhr vom Eichplatz auf die Straße Nonnenplan in Richtung Holzmarkt. Der Fahrrad-Fahrer fuhr vom Löbdergraben auf dem Gleisbett der Straßenbahn in Richtung Holzmarkt. An der Kreuzung Nonnenplan/Leutragraben hielt der Autofahrer kurz an und wollte dann seine Fahrt fortsetzen. Dabei übersah er den unbeleuchteten Fahrrad-Fahrer, der von links angefahren kam. Beide stießen zusammen, der 27-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell