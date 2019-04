Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 08.04.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf drei Einrichtungen im Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda abgesehen.

So drangen Unbekannte in Apolda, Leipziger Straße über die straßenabgewandte Seite in ein Geschäfts- und Gaststättengebäude gewaltsam ein. Es wurden Büroräume durchwühlt, wodurch auch Möbelstücke in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aus den Räumlichkeiten ließen der oder die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld mitgehen. Zudem wurde ein neben dem Gebäude abgestellter grauer Pkw Audi Q7, mit den amtlichen Kennzeichen AP-GB 968 entwendet.

Zwischen den Ortslagen Flurstedt und Wickerstedt öffneten Unbekannte den Bauzaun der dortigen Baustelle. In der Folge knackten diese das Vorhänge-schloss eines Materialcontainers, verschafften sich so Zutritt und betraten den Container, Sachschaden 50 EUR. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Des Weiteren versuchten unbekannte Täter die Eingangstür der Nauendorfer "Schützenhalle" aufzubrechen, was jedoch misslang. Die zweiflüglige Eingangstür wurde dabei jedoch stark beschädigt, Sachschaden 1.000

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

