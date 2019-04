Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 07.04.2019

Weimar (ots)

Versuchter Einbruch in Getränkehandel In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Nebenraum eines Getränkehandels in der August-Bebel-Straße in Blankenhain ein. In den eigentlichen Verkaufsraum gelangten sie nicht. Es entstand Sachschaden an einer Tür und am Fenster in Höhe von 500 Euro.

Containerbrand Samstagabend gegen 21:30 Uhr setzten unbekannte Täter zwei Papiercontainer in Kromsdorf auf dem Parkplatz des Schlosses in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Osterkrone beschädigt In der Nacht zu Samstag stießen unbekannte Täter in Ottstedt bei Magdala die auf dem Dorfplatz aufgestellte Osterkrone um. Die zur Dekoration aufgestellte Osterkrone blieb hierbei unbeschädigt.

Motorradfahrer schwer verletzt Am Samstag gegen 13 Uhr ereignete sich auf der B85 zwischen Bad Berka und Blankenhain ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 76-jähriger Motorradfahrer in Richtung Blankenhain, überholte zwei vor ihm fahrende Motorräder und ordnete sich vor den beiden wieder ein. Spontan entschied er sich, auf einen Parkplatz rechts neben der Fahrbahn einzubiegen. Er bremste und bog nach rechts ab. Hierbei missachtete er den Sicherheitsabstand zum nachfolgenden Verkehr. Der hinter ihm fahrende 66-jährige Motorradfahrer versuchte eine Kollision zu vermeiden. Dies gelang ihm nicht und er fuhr auf. Beide kamen zu Fall. Der 66-Jährige erlitt hierbei schwere, der 76-Jährige leichte Verletzungen. An den beiden beschädigten Motorrädern entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 13000 Euro.

Radfahrer leicht verletzt Freitagmorgen um 06:30 Uhr wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Blankenhain leicht verletzt. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin befuhr hierbei die Untere Nordstraße und wollte nach links auf die B85 einbiegen. Der 58-jährige Radfahrer befuhr verbotswidrig den linken Gehweg. Seine Hinterradbremse war nicht funktionstüchtig. Die Pkw-Fahrerin kreuzte die Fluchtlinie des bergabfahrenden Radfahrers, so dass beide kollidierten. Der Radfahrer rollte über die Motorhaube, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung und gegen den Radfahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Mängel am Fahrrad sowie der verbotswidrigen Gehwegbenutzung gefertigt.

Autofahrerin leicht verletzt Ein weiterer Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Freitagmorgen um 06:10 Uhr in Bad Berka. Hierbei befuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin den Erlenweg in Richtung Median Klinik. Eine 44-jährige VW-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung ordnungsgemäß abgeparkt. Die 18-Jährige stieß beim Vorbeifahren gegen das geparkte Fahrzeug und verletzte sich hierbei leicht. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am geparkten Fahrzeug in Höhe von 6000 Euro.

Unfallflucht aufgeklärt Während der Streifentätigkeit stellten die Beamten am Freitag um 7 Uhr in der Rießnerstraße einen Lkw fest, welcher mit seinem Auflieger auf dem Parkplatz eines Supermarkts vor ein Verkehrszeichen fuhr. Das Verkehrszeichen knickte um und der Fahrer entfernte sich in Richtung Mattstedter Weiden ohne seinen Pflichten als Unfallbeteililgter nachzukommen. Die Beamten konnten das Fahrzeug verfolgen und stoppen. Am Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Berauscht im Straßenverkehr Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr wollten die Beamten in der Tannrodaer Straße in Bad Berka einen Opel kontrollieren. Nach dem Anhalten sprangen Fahrer und Beifahrer aus dem Auto und rannten davon. Der 46-jährige Fahrzeugführer konnte gestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv. Weiterhin konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen die 55-jährige Fahrzeughalterin wurde eine Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

In der Nacht zu Sonntag um 00:30 Uhr befuhren die Beamten die Buttelstedter Straße in Richtung Schöndorf. An der Ampelkreuzung Rießnerstraße fuhr eine Radfahrerin über die rote Ampel in Richtung Kromsdorfer Straße. Ein Zusammmenstoß konnte durch Abbremsen des Streifenwagens verhindert werden. Ein Drogenvortest bei der 36-jährigen Radfahrerin verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Samstagnachmittag 14:30 Uhr kontrollierten die Beamten eine 35-jährige Fiat-Fahrerin in der Hegelstraße. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Ebenfalls unter Einfluss von Alkohol fuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer in der Nacht zu Samstag gegen 00:15 Uhr im Ziegeleiweg in Tannroda. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille.

Betrunken unterwegs war ein 77-jähriger Pkw-Fahrer Samstagabend gegen 20 Uhr in der Adolf-Brütt-Straße in Blankenhain. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

