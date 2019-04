Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht ID Jena vom 07.04.2019

Jena (ots)

Einbruch ins Vereinsheim In der Nacht vom Freitag zum Samstag hebelten der oder die unbekannten Täter mit einem massiven Werkzeug die Zugangstür zum Vereinsheim des SG Union Isserstedt auf. Alle Räume wurden durchsucht und vier weitere Türen mit Gewalt geöffnet. Insgesamt entwendeten der oder die Täter zwei Geldkassetten mit insgesamt 510 Euro Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

Unfall mit Verletzten In der Lutherstraße in Jena kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Durch den Verursacher wurde nach ersten Erkenntnissen versehentlich das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt, wodurch dieser auf das davor stehende Fahrzeug fuhr. Beide Insassen des angefahrenen Autos wurden verletzt und in die Zentrale Notaufnahme verbracht.

