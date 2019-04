Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Eine Schulhofrangelei zwischen 11- und 12-Jährigen eskalierte am 05.04.2019 in Apolda. Zunächst wurde nur bekannt, dass hierbei ein Schüler einem anderen Schüler mehrfach in den Genitalbereich getreten hatte. Da sich das Opfer später mehrfach übergeben musste und es über starke Schmerzen klagte, verbrachte ein Rettungswagen das Kind ins Krankenhaus Apolda. Dieses wurde jedoch noch am selben Tag mit Verdacht auf Schädelbruch ins Uni-Klinikum nach Jena transportiert.

Am Freitag, 05.04.2019, löste ein vermeintlicher Giftköderfund im Bereich der Herressener Promenade in Apolda einen Polizeieinsatz aus. Ein übervorsichtiger Spaziergänger verkannte das blaue Dünger-Granulat an einem Mammutbaum und verständigte in Sorge um seinen Hund die Apoldaer Polizeidienststelle. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden.

Gewaltbereite Gegner der Veranstaltung "Rock gegen Überfremdung" zerstörten am 06.04.2019 mehrere Planen mit angekündigten Terminen zu neuen Veranstaltungen an dem Mattstedter Gelände, auf dem in der vergangenen Zeit die Veranstaltungen von "Rock gegen Überfremdung" stattfinden sollten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Verkehrsgeschehen

Glück im Unglück hatte ein Verkehrsteilnehmer am 05.04.2019 um 18:50 Uhr in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Oßmannstedt. Hier übersah ein 62-jähriger Pkw-Fahrer den vorfahrtberechtigten 67-jährigen Radfahrer und stieß mit diesen zusammen. Der Radfahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen an Hand und Schulter zu und konnte ohne ärztliche Behandlung, jedoch nur noch fußläufig seinen Heimweg fortsetzen.

Am 06.04.2019 vergaß ein Besucher der Gaststätte "Zur Poche" in Mattstedt seinen geparkten Pkw ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, sodass sich der unbemannte Pkw von allein in Bewegung setzte und gegen zwei andere geparkte Pkws rollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR.

Am 06.04.2019 kam es um 18:35 Uhr auf der Landstraße zwischen Utenbach und Kösnitz in einer S-Kurve zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger alleinbeteiligter Motorradfahrer kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und verletzte sich schwer. Aufgrund des Verdachtes einer Wirbelsäulenverletzung wurde der Fahrer von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Bad Berka geflogen. Das Motorrad blieb unbeschädigt.

