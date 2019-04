Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine VW-Fahrerin die Knebelstraße aus Richtung Winzerla kommend. An der Kreuzung will sie nach links in die Straße Am Volksbad abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda und stieß mit diesem zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden, der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich etwa eine Stunde später in Jena Lobeda. Ein VW-Fahrer war auf der Erlanger Allee unterwegs und wollte nach links auf den Zubringer zur Stadtrodaer Straße auffahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault und prallte mit ihm zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden, die Insassen blieben unverletzt.

Auch Am Neutor sorgte Unaufmerksamkeit am Donnerstagnachmittag für einen Zusammenstoß zweier Autos. Ein Daimler-Fahrer kam aus Richtung Ernst-Häckel-Platz, befuhr den Kreisverkehr und wollte in Richtung Knebelstraße wieder ausfahren. Aus Richtung Kahlaische Straße fuhr ein weiteres Fahrzeug in den Kreisverkehr. Der Daimler-Fahrer musste bremsen. Ein Opel-Fahrer dahinter bemerkte es zu spät, schaffte es nicht mehr zu bremsen und fuhr von hinten auf. Dabei wurden beide Autos beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell