LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 05.04.2019

Unfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, gegen 07:45 Uhr, kam es in Bad Berka im Kreuzungsbereich Blankenhainer Straße und Bahnhofstraße zu einen Unfall. Eine 43 Jahre alte weibliche Person fuhr mit ihren Pkw BMW die Blankenhainer Straße in Richtung Weimar. Ca. 200 m vor der Ampel musste ein 50-Jähriger Audi A3 Fahrer abbremsen. Hinter dem Audi fuhr eine 53 Jahre alte Frau mit ihren Opel und bremste ordungsgemäß ihr Fahrzeug ab. Die Frau im BMW bemerkte die zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei wurde die Frau im Opel leicht verletzt. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den Audi geschoben. Es entstand ein gesamt Schaden an allen drei Fahrzeugen von ca. 5.350 Euro.

Unfall / Nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Ebenfall am Donnerstag, gegen 10:40 Uhr, kam es in Weimar am Kegelplatz zu einen Touchierunfall. Ein 35 Jahre alter Mann fuhr mit seinen Mercedes Taxi an einen vor ihn fahrenden 20-Jährigen Ford Focus Fahrer vorbei. Beim wieder einscheren stieß das Taxi an den Ford. Am Taxi enstand am Hinterrad Kratzer und Eindellungen. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Am Ford sind Eindellungen und Kratzer an der Soßstange und am Kotflügel entstanden. Hier wird der Schaden auf 750 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, daß der 20 -Jährige Fordfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Verletzt wurde bei diesen Unfall keine Person.

Einbruch in eine Gaststätte

In der Nacht zum Donnerstag von 23:30 bis 10:50 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in die Gaststätte "In der Ferdinand-Freiligrath-Straße" ein. Sie gingen zur Theke und entnahmen aus der Kassenbereich 600 Euro Tageseinnahemen sowie 200 Euro Wechselgeld. Die Täter verliesen den Gastraum wieder duch die vordere Tür indem sie diese von innen öffneten. Sachschaden am Gebäude enstand nicht, da das Fenster vermutlich bereits im Vorfeld von innen schon geöffnet wurde.

