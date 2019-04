LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Gas mit Bremse verwechselt

Eine 54-jährige Fahranfängerin hat am späten Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz am Glockenturm, dass Fahren mit Schaltgetriebe geübt. Hierbei liess sie die Kupplung von ihren Toyota zu schnell kommen und verwechselte dann Gas mit Bremse. Der Pkw beschleunigte, fuhr in Richtung der Blutstraße über einen Bordstein und stieß gegen den einzigen Baum auf einer Grünfläche. Bei dem Aufprall verletzten sich die Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht. Beide wurden zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Weimar gebracht. Am Toyota entstand ein Schaden von circa 3000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Brandstiftung

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Brand in der Kromsdorfer Dorfstraße. Unbekannte hatten hier eine vor einer Hauswand abgestellt Restmülltonne angezündet. Dadurch wurde die Fassade verrußt und die Tonne vernichtet. Der Eigentümer konnte den Brand selbst löschen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Diebstahl von Fahrräder

Drei Fahrräder (Mountainbikes) wurden in der Nacht zum Mittwoch in der Humboldtstraße entwendet. Die Räder waren mit einem Panzerseilschloss gesichert und standen unter einem Carport. Die unbekannten Täter durchtrennten das Seilschloss und nahmen die Räder mit. Die Mountainbikes hatten einen Wert von circa 5600 Euro.

