Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht beobachtete ein Zeuge in Jena Lobeda-West. Er schrieb seine Beobachtung und seine Erreichbarkeit auf einen Zettel und hinterließ sie an dem beschädigten Fahrzeug. Als der Fahrer des beschädigten Audi zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er den Zettel und informierte die Polizei. Die Beamten eruierten den Unfallvorgang anhand der Zeugenaussage und den entstandenen Fahrzeugschäden. Demnach wollte der Fahrer eines Toyota am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr aus einer Parklücke herausfahren. Dabei stieß er gegen den ordnungsgemäß geparkten Audi und verursachte dabei Sachschaden. Ohne den Schaden anzusehen oder seine Personalien zu hinterlassen, verließ der 85-Jährige mit seinem Auto die Unfallstelle. Die Polizisten fuhren nach der Anzeigenaufnahme zu dem Unfallverursacher, schauten sich den Toyota näher an und befragten den Fahrer zum Sachverhalt. Er gab zu, zur Unfallzeit am Unfallort gewesen zu sein. Er muss sich nun nicht nur wegen des Unfalles sondern zudem wegen der Unfallflucht verantworten.

Einen Blitzer haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Kunitz besprüht. Der sogenannte "Panzer-Blitzer" stand über Nacht in Kunitz in Richtung Laasan auf Höhe der Bushaltestelle. Am Abend zuvor ist er noch unversehrt gewesen. Am Donnerstagmorgen war er komplett mit pinker Farbe überzogen. Die Jenaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, unter 03641-810 um Mithilfe

