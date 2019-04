Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Durch Polizeibeamte wurde am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, in der Kranichfelder Georgstraße ein Fahrradfahrer im öffentlichen Verkehrsraum kontrolliert. Hierbei wurde bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige aufgenommen.

Graffitis

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände des Humboldtgymnasiums in der Prager Straße mehrere Wände beschmiert. Hier wurden mit pinker und schwarzer Farbe nicht lesbare Schriftzüge und Tags gesprüht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

In der gleichen Nacht wurden auch in der Coudraystraße, Fassaden, Türen und Tore an der Bauhausuniversität beschmiert. Hier wurden mit blauer und grüner Farbe mehrere Tags und Schriftzüge angebracht. In beiden Fällen ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Betrugsmasche

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde eine ältere männliche Person in der Paul-Schneider-Straße durch einen Unbekannten (circa 75 Jahre) angesprochen. Er gab sich als alter Freund aus und wollte ihm zwei hochwertige Lederjacken und eine Pelzjacke schenken. Der Angesprochene wollte aber das Geschenk nicht annehmen. Daraufhin gab der Unbekannte an, er möge ihm 500 Euro zahlen, da dies dem Wert der Ware entspräche. Im Nachgang wurde dem Geschädigten bewusst, dass er über die Qualität der Jacken getäuscht wurde. Es handelte sich hier um billige Kunstlederjacken.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell