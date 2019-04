Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 03.04.2019

Apolda

Zwischen 14:20 und 14:40 Uhr, am 02.03.2019 hatte der Fahrer eines Pkw VW Golf diesen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Baumarktes in Apolda, Jenaer Straße abgestellt. Nach Spurenlage fuhr ein anderer Fahrzeugführer seitlich am Golf vorbei, beschädigte dabei die linke Fahrzeugseite, Sachschaden ca. 3.000 EUR und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Dienstagmorgen befuhren in dieser Reihenfolge die Fahrerin eines Pkw Mercedes und die eines Pkw Ford die B 87, von Oberroßla in Richtung Rödigsdorf. Vor dem Kreisverkehr musste die Mercedes-Fahrerin verkehrs-bedingt halten. Dies bemerkte die Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 2.000 EUR.

In der Zeit von 13:30 bis 20:00 Uhr, am 02.04.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87, Zur Poche durch. 15 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen vier Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 100 km/h bei erlaubten 70 km/h.

