LPI-J: Neues aus Weimar

Einbruch Container

Aus einem Baucontainer wurden am letzten Wochenende mehrere elektrische Werkzeuge (Stemmhammer, Rührwerk, Kraftstromverteiler, Stichsäge und ein Baustellenradio) entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich den Zutritt zu einem Baustellengelände in der Milchhofstraße. Hier wurde das Vorhängeschloss zum Container gewaltsam geöffnet. Die Werkzeuge hatten einen Wert von circa 1900 Euro.

Unfallflucht

Einen Schaden von circa 4000 Euro hinterließ ein unbekanntes Fahrzeug am Montag im Umpfersteder Gewerbepark. Der Unbekannte rangierte oder wendete in der Straße und schätzte den Abstand zu einem parkenden Pkw Seat falsch ein. Er stieß in der Folge gegen den Seat und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Suche nach vermisster Person

Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einem Fährtenhund wurde am Montagnachmittag nach einer weiblichen Person aus dem Klinikum Weimar gesucht. Der Hubschrauber überflog dabei weiträumig die angrenzenden Felder und Wälder rund um das Klinikum. Die 31-Jährige konnte zu guter Letzt an der Umgehungsstraße zwischen Schwanseestraße und dem Filzweidenweg aufgefunden werden. Sie wurde unversehrt in die Klinik zurück gebracht.

