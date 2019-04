Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenhinweise gesucht

Jena (ots)

Die Jenaer Polizei bittet nach einem verdächtigen Ansprechen von Kindern in der Karl-Marx-Allee in Jena Lobeda-West um Mithilfe. Am Mittwoch, 27. März 2019, wurde ein 7-jähriges Mädchen gegen 16.00 Uhr auf dem Heimweg von der Schule an der Fußgängerampel gegenüber des Einkaufsmarktes "Kaufland" durch einen neben ihr stehenden Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen. Das Kind reagierte richtig, sie lief sofort nach Hause und berichtete es ihrer Mutter. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre

schlank

"sehr groß", größer als 193 cm

hellbraune Haare

braune Haut

Cowboy Hut mit schwarz/weißer Vogelfeder

schwarzer Oberlippenbart

längere schwarze Jacke mit buntem Knopf

weit geschnittene Hose mit Löchern an den Knien

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet bzw. wer erkennt den Mann aufgrund der Personenbeschreibung?

