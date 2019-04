Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgungsfahrt in Jena - wichtiger Zeuge gesucht

Jena (ots)

Die Polizei Jena sucht einen wichtigen Zeugen, der am Sonntag, den 24. März in den zeitigen Morgenstunden kurz nach 03.00 Uhr von einem flüchtenden PKW- Fahrer massiv gefährdet wurde. Polizeibeamte hatten den Fahrer kurz vorher im Bereich Johannis-Platz/Fürstengraben kontrollieren wollen. Allerdings flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Fischergasse. Der als Zeuge gesuchte Fußgänger wollte gerade an der Fußgängerampel in Höhe Schlossgasse bei Grün die Straße überqueren. Er musste zurück springen, um nicht vom vorbei rasenden PKW-Fahrer erfasst zu werden. Die Ermittlungen zu dem PKW-Fahrer dauern an. Er war später mit bis zu 180 km/h weiter über die Stadtrodaer Straße nach Lobeda geflüchtet. Der Fußgänger wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03641-810 oder persönlich bei der Polizei Jena, Am Anger 30 zu melden.

