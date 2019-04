Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt diese beiden Baumaschinen?

Jena (ots)

Die Polizei bittet bei der Zuordnung zweier Baumaschinen um Mithilfe. Nach einem Unfall mit anschließender Unfallflucht am 6. März 2019 (wir berichteten am 7.03.2019, siehe unten) wurden im Kofferraum des verunfallten Fahrzeuges eine Tauchsäge und ein Grabenstampfer "Frosch" aufgefunden. Es ist nicht auszuschließen, dass diese aus Diebstahlshandlungen stammen, weshalb die Ermittler diesbezüglich um Mithilfe bitten. Wer erkennt die beiden Baumaschinen auf den Fotos? Insbesondere die Verpackung der Tauchsäge ist mit der Abkürzung "A.D.", dem Namen "André" und der Bezeichnung "TAUCHSAEGE" versehen, was ein Erkennen erleichtern dürfte. Wer vermisst die Baumaschinen bzw. kann Angaben machen, wem diese gehören? Hinweise bitte unter Tel. 03641-810.

Wir berichteten bereits am 7. März 2019:

Im Münchenrodaer Grund bei Jena stießen Mittwochabend gegen 19.00 Uhr zwei Autos zusammen. Ein Autofahrer hatte sein Fahrzeug stark abgebremst, das geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden dabei leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher flüchtete unmittelbar danach und beging damit Fahrerflucht. Weil Verletzungen bei ihm nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde ein Hubschrauber angefordert, um ihn im Wald zu suchen. Am Ende gab ein Verwandter den Hinweis, dass sich der 33-Jährige zu Hause aufhält. Dort wurde er dann angetroffen. Am Unfallort hatte er einen Schuh verloren, den zweiten, dazu passenden fanden die Beamten bei ihm. Er hat keine Fahrerlaubnis, das Auto war nicht zugelassen und das Fahrzeugkennzeichen war gefälscht. Im Auto befand sich eine Rüttelplatte und Werkzeug. Dazu wird geprüft, ob er die rechtmäßig besaß.

