Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Brand in Tonndorf

Ein Schaden von circa 30000 Euro entstand am Sonntag in Tonndorf im Weimarer Land. Aus noch unbekannter Ursache geriet eine Scheune in der Schenkenstraße in Brand. In ihr waren Strohballen und Briketts gelagert. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Samstag zum Sonntag begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle in der Herrenstraße in Nohra. Nach durchtrennten von Vorhängeschlössern wurden mehrere Gebäude durchsucht. Die Täter entwendeten aus diesen Laminat, Fliesen und das dazugehörige Werkzeug im Wert von circa 10000.

Einbruch

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter das Kirchengemeindehaus in der Weimarer Böhlaustraße heimgesucht. Sie drückten ein Fenster zum Heizungsraum auf und gelangten in das Innere. Nach Aufhebeln einer Tür zum Kantorenraum wurde das Mobiliar durchwühlt. Die Unbekannten entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und hinterließen einen Schaden von circa 1000 Euro.

Diebstahl an einem Fahrzeug

Von einem Lkw Scania haben unbekannte in der Nacht zum Sonntag, einen Bügel mit vier Scheinwerfen im Wert von circa 2000 Euro abgebaut und entwendet. An der Front vom Lkw entstand dadurch ein Schaden von circa 250 Euro. Das Fahrzeug war in Nohra am Grunstedter Weg abgestellt.

Fehler beim Ausparken

Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Dacia rückwärts von einem Parkplatz in der Ramslaer Pfarrgasse. Hierbei stieß er gegen einen parkenden Pkw Peugeot. Der 83-Jährige bleib unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro.

