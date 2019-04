Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 01.04.2019

Apolda (ots)

Zum Einsatz einer Polizeistreife kam es in den Sonntagabendstunden im Norden des Apoldaer Stadtgebietes. Grund hierfür war, dass gegen 21:30 Uhr mehrere Jugendliche bulgarischer Herkunft versuchten Zigaretten aus dem Automaten am Imbiss in der Apoldaer Leutloffstraße zu kaufen. Dieser gab jedoch kein Wechselgeld zurück. Daraufhin beschwerten sich die Jugendlichen bei der Angestellten des Imbiss und wollten von ihr das ausstehende Wechselgeld, was jedoch verwehrt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Während der Streifentätigkeit wurde am Sonntagnachmittag der Fahrer einer 125er Motocross Maschine vor der Ortslage Eckolstädt einer Verkehrs-kontrolle unterzogen. Bei dem 28jährigen Fahrer nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Blutentnahme wurde im Apoldaer Klinikum durchgeführt. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist und keine Zulassung für die Motocross-Maschine vorlag. Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

