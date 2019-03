Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung der LPI Jena -Inspektionsdienst- vom Wochenende 29.03.2019 bis 31.03.2019

Jena (ots)

Graffiti gesprüht

Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei Jena gemeldet, dass gerade durch 2 Täter in der Jahnstraße am alten Klinikumsgelände Graffiti an einer Mauer aufgesprüht wird. Die sofort eingesetzten Beamten der Polizei Jena konnten schließlich die beiden 15 und 16-jährigen Täter stellen. Bei der folgenden Durchsuchung wurden die benutzten Spraydosen sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die beiden Minderjährigen wurden im Anschluss an die Eltern übergeben.

Eine weitere Graffiti-Straftat ereignete sich am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr im Bereich des Bahnhofes Göschwitz. Vier Personen wurden der Polizei Jena gemeldet, welche sich gerade am Bahnhof aufhalten und eine Betonmauer besprühen. Als diese den Mitteiler erblickten, flüchteten sie vom Tatort. Durch den Zeugen konnte einer der Täter festgehalten werden, so dass dieser den eintreffenden Beamten übergeben wurde. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass die Mauer auf einer Länge von 20 Metern mit dem Schriftzug "SÜDKURVE" besprüht wurde. Die Polizei Jena sucht Zeugen, welche Hinweise zu den übrigen drei Tätern geben können.

Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen

Am Freitag parkte ein 37-jähriger Autobesitzer sein Fahrzeug im Bereich Oberaue beim dortigen USV-Gelände. Als der Mann vom Training zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass die Reifen zerstochen wurden. Anschließend ging er zu Fuß nach Hause um sein Auto am Folgetag abschleppen zu lassen. In der Nacht zum Samstag, gegen 3 Uhr, wurde schließlich festgestellt, dass nun zusätzlich auch noch die Fensterscheiben des Autos eingeschlagen wurden. Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend, kurz nach 23 Uhr, wurde im Bereich der Erlanger-Allee in Jena Lobeda der Fahrer eines Pkw Honda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei dem 41-jährigen Mann deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein nun folgender Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Mann erwartet nun ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße.

Ladendieb mit Drogen festgestellt

Am Samstag, gegen Mittag, wurde in der Goethegalerie im Geschäft Intersport ein Mann beim Ladendiebstahl gestellt. Nach Angaben der Mitarbeiter wurde der 30-Jährige israelischer Herkunft festgestellt, als er in einer Umkleidekabine die Sicherungsetiketten von Kleidungsstücken entfernte, um diese zu entwenden. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte weiteres Diebesgut in seinem Rucksack aufgefunden werden, welches aus einem Schuhgeschäft in der Goethegalerie stammt. Im Hosenbund des Mannes wurden noch 16 Gramm Haschisch aufgefunden. Der Mann war bereits hinreichend polizeibekannt. Es wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell