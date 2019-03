Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 29.03.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 31.03.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am 30.03.19, gegen 20:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Der Fahrer eines Pkw Renault befuhr die Landstraße aus Richtung Vierzehnheiligen kommend und beabsichtigte an der Kreuzung zur L 1060 nach links in Richtung Isserstedt abzubiegen. Hierbei räumte er einem Pkw VW Passat, welcher auf der L 1060 von Isserstedt in Richtung Kleinromstedt fuhr, nicht die Vorfahrt ein, sodass es zur Kollision kam.

Kriminalitätsgeschehen

Im Zeitraum von 20.03.19 bis 28.03.2019 wurden durch unbekannte Täter eine Gartentür und die Haustür eines leer stehenden Wohnhauses in Apolda in der Lessingstraße beschädigt bzw. mutmaßlich eingetreten. Hierbei entstand Sachschaden.

In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten Unbekannte in der Ortslage Reisdorf, in der Obergasse, eine Kennzeichentafel von einem dort geparkten Anhänger.

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 28.03. zum 29.03.2019 ein Meter Kupferfallrohr an einem Reihenhaus in Apolda in der Rosa-Luxemburg-Straße.

Zu den o.g. Sachverhalten werden noch Zeugen gesucht.

