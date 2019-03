Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss

Bürgel (ots)

Am Freitag, gegen 22:45 Uhr, kontrollierte die Polizei in Bürgel den 53-jährigen Fahrer eines PKW Dacia Duster. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Zudem ist eine Anzeige gegen den Mann aufgenommen worden.

