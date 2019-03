Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Wetzdorf / Großeutersdorf (ots)

Am Freitag befuhr gegen 17:10 Uhr ein 17-jähriger Kradfahrer die Landstraße aus Wetzdorf kommend, in Richtung Tautenburg ( sogenannter Hirschgrund ). In einer Rechtskurve verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei erlitt er Prellungen am linken Bein. An der 125er Honda entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 Euro.

Gleich zwei Leichtverletzte waren nach einem Unfall am Samstag, gegen 11:25 Uhr, auf der B88 in Großeutersdorf zu beklagen. Eine 65-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes der A-Klasse wollte aus Richtung Kleineutersdorf kommend auf die B88 auffahren. Dabei beachtete sie einen aus Richtung Rudolstadt kommenden PKW Skoda nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den ausgelösten Airbag an beiden Händen verletzt, der 72-jährige Fahrer des Skoda erlitt Schmerzen im Brustbereich. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf ca. 8000,00 Euro geschätzt.

