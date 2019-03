Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines Feuerlöschers

Eisenberg (ots)

Am Samstagvormittag entwendeten drei Kinder ( m., d., 13J./13J./12J. ) von einem LKW, der in der Claußstraße in Eisenberg abgestellt war, einen Feuerlöscher. Die Jungs begaben sich danach in ein leerstehendes Haus in Eisenberg und leerten den Feuerlöscher vollständig. Die drei waren vom LKW-Fahrer beobachtet worden, der ihnen folgte. Mit einem Zeugen konnten die Jungs festgehalten und der Polizei übergeben werden. Die Polizei verständigte die Eltern der Kinder, die sie in der Polizeistation Eisenberg entgegennahmen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell