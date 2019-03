LPI-J: Mann schlägt Jugendliche bei "Fridays for Future"

Landespolizeiinspektion Jena

Während der "Fridays for Future"-Demonstration in Jena kam es heute Vormittag vor dem Gymnasium in der Altenburger Straße zu einem Zwischenfall. Ein 36-jähriger Jenaer ging auf einen 17-Jährigen zu, der gerade eine Rede gehalten hatte, schlug ihm ins Gesicht und entriss ihm das Mikrophon. Das warf er in die Menge. Als ein weiterer Demonstrant dazwischen ging, erhielt auch er einen Schlag ins Gesicht. Weitere Jugendliche und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes verfolgten den Schläger, wobei er auch dabei handgreiflich wurde und Beleidigungen ausstieß. Polizeibeamte wurden alarmiert. Ihnen gegenüber gab der Mann später an, dass er sich durch die laute Versammlung genervt fühlte und seinen Unmut ausdrücken wollte. Jetzt läuft eine Anzeige gegen ihn wegen Körperverletzung und Beleidigung.

40 Jugendliche hatten an der Demonstration teilgenommen.

