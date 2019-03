Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 29.03.2019

Apolda (ots)

Am 28.03.2018, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr haben Unbekannte einen Pkw Mercedes in Großheringen, Straße des Friedens beschädigt. Der oder die Täter schütteten blaue Lackfarbe auf das Dach des Pkw. Die Farbe lief danach in den Motor- und Kofferraum, Sachschaden 6.000 EUR.

Auf dem Wirtschaftsparkplatz des Apoldaer Klinikums kollidierte ein Fahrzeugführer am Donnerstag, zwischen 08:30 und 12:30 Uhr mit einem hier abgestellten Pkw Opel Astra. Dieser kollidierte mit dem rechten vorderen Kotflügel des Opels, Schachschaden 600 EUR und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, am 28.03.2019 parkte die Besitzerin eines Pkw Toyota Yaris diesen in der Niederroßlaer Mühlgasse am rechten Fahrbahnrand ab. In dieser Zeit kollidierte ein anderer Fahrzeugführer mit der linken hinteren Fahrzeugseite des Toyotas sowie dessen hinterer Stoßstange und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen, Sachschaden 800 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 17:00 Uhr, am 28.03.2019 Am Weimarer Berg in Apolda verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Methamphetamin. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 29jährigen Fahrer eines Pkw Golf wurde daher Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

