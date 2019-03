Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Ladendiebstahl

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 20-Jähriger dabei beobachtet, wie er die Diebstahlsicherung von mehreren Poloshirts in einer Umkleidekabine im Schillerkaufhaus entfernte und unter einem Hocker versteckte. Eine Mitarbeiterin sprach die Person draufhin an und deckte den Diebstahl auf. Die Shirts hatten einen Wert von circa 360 Euro.

Zeugen gesucht

Eine unbekannte männliche Person versuchte am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, an das Handy eines 47-Jährigen zu kommen. Dieser fotografierte den Unbekannten in der Annahme, dass er nach einem Unfall am Graben unerlaubt die Unfallstelle verlassen wollte. Der Unbekannte ging auf den Geschädigten los, zerrte an der Bekleidung und versuchte ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Er trat auch gegen den Pkw des Geschädigten, traf es aber nicht. Im Anschluß verliess die Person mit osteuropäischen Aussehen den Ort. Weiter Angaben zum Unbekannten konnten nicht gemacht werden. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Vorfahrt missachtet

Eine 27-jährige Frau fuhr am Donnerstagnachmittag mit ihren Pkw VW auf der Pabststraße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Beim Überqueren der Bertuchstraße stieß sie mit einem von rechts kommenden Pkw KIA zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2500 Euro.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr ein 40-jähriger Caddyfahrer. Dieses querte zwischen Saalborn und Bad Berka von links nach rechts die Bundesstraße 85. Durch den Zusammenstoß wurde das Wild gegen die Leitplanke geschleudert und verendete noch vor Ort.

