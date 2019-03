Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Leergut entwendet

Unbekannte Täter zerschnitten in der Nacht zum Mittwoch ein umzäuntes Leergutabteil von einem Verbrauchermarkt in der Buttelstedter Straße. Sie entwendeten mehrere Kisten mit Leergut im Wert von circa 30 Euro. Am Metallzaun wurde ein Schaden von circa 1000 Euro hinterlassen.

Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch überstiegen unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun zu einem Firmensitz in Mellingen. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten in die Büroräume. Hier wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Im Anschluss verließen die Täter ohne Beute das Gebäude. An der Tür entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Vorfahrt missachtet

Die Vorfahrt missachtete am Mittwochvormittag ein 42-jähriger VW-Sharan Fahrer. Er fuhr die Geschwister-Scholl-Straße und bog nach links auf die Rudolf-Breitscheid-Straße ab. Hierbei übersah er einen von links kommenden VW Caddy und stieß mit diesen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2500 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Trunkenheitsfahrt

Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Mittwochabend in der Buttelstedter Straße kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Ordnungswidrichkeitsanzeige wurde aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gefährdung im Straßenverkehr/Zeugen gesucht

Zu einer Gefährdung im Straßenverkehr kam es am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, in Kranichfeld. Hier war ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Nissan unterwegs und missachtete beim Auffahren auf die Ilmenauer Straße die Vorfahrt. Ein Zeuge der hinter den Nissan fuhr gab weiterhin an, dass der Nissan auf der Fahrbahnmitte in Schlangenlinie fuhr. Eine Mutter mit ihrem Kind musste das Überqueren am Fußgängerüberweg in der Ilmenauer Straße abbrechen, weil der Nissan nicht abbremste. Der 56-Jährige fuhr dann auf einen Parkplatz am Bahnhof. Nach einer Weile kam er wieder zu seinen Pkw und fuhr weg. Der Fahrer konnte an seiner Anschrift festgestellt werden. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 2,75 Promille. Der 56-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige aufgenommen. Die Polizei Weimar sucht zum Sachverhalt weitere Zeugen, ins besondere die Frau mit ihrem Kind. Bitte unter der Telefonnummer 03643/8820 melden.

