Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt die beiden Ladendiebe?

Weimar (ots)

Die Kriminalpolizei Weimar bittet nach zwei Ladendiebstählen um Mithilfe. Zwei Männer entwendeten am 28. November und am 5. Dezember 2018 in einem Bekleidungsgeschäft in der Weimarer Innenstadt Waren im Gesamtwert von knapp 4.000 Euro. Sie packten unter anderem 13 Herrenpullover und sechs Jacken hochwertiger Marken ein und verließen mit ihnen den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Dabei wurden sie gefilmt. Die Kriminalpolizei Weimar bittet mit diesen Fotos um Zeugenhinweise. Wer erkennt die beiden Männer und kann damit zur Aufklärung der Ladendiebstähle geben? Hinweise bitte unter 03643-8820.

