Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar

Einbruch in zwei Firmen

Einen Schaden von circa 3000 Euro hinterließen unbekannte Täter am Niedergrunstedter Weg. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Gebäude der ansässigen Firmen. Hier wurden mehrere Türen zu den Büroräumen aufgebrochen. Sie entwendeten lediglich Briefmarken im Wert von 5,60 Euro.

Diebstahl aus einem Pkw

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die hintere linke Seitenscheibe eines Pkw Skoda eingeschlagen. Der Pkw stand im Bereich des Napoleonsteines an der Bundesstraße 7 in Richtung Erfurt. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Staubsauger und Zubehör der Marke Vorwerk sowie andere Gegenstände im Wert von circa 2200 Euro entwendet.

Trunkenheitsfahrt

Ein 54-jähriger Mann fuhr am Dienstagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, alkoholisiert mit seinem Pkw Opel auf ein Tankstellengelände in der Rießnerstraße und stieß im Außenbereich gegen ein Ausstellregal. Nachdem er ausgestiegen war, hinderte ein Mitarbeiter ihn daran weiterzufahren. Der 54-Jährige ließ das Auto stehen und entfernte sich von der Tankstelle. Er konnte später an seine Wohnanschrift festgestellt werden. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 2,66 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro.

Gefährdung im Straßenverkehr/Zeugen gesucht

Zu einer Gefährdung im Straßenverkehr kam es am Dienstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, in Kranichfeld. Hier war ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Nissan unterwegs und missachtete beim Auffahren auf die Ilmenauer Straße die Vorfahrt. Ein Zeuge der hinter den Nissan fuhr gab weiterhin an, dass der Nissan auf der Fahrbahnmitte in Schlangenlinie fuhr. Eine Mutter mit ihrem Kind musste das Überqueren am Fußgängerüberweg in der Ilmenauer Straße abbrechen, weil der Nissan nicht abbremste. Der 56-Jährige fuhr dann auf einen Parkplatz am Bahnhof. Nach einer Weile kam er wieder zu seinen Pkw und fuhr weg. Der Fahrer konnte an seiner Anschrift festgestellt werden. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 2,75 Promille. Der 56-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige aufgenommen. Die Polizei Weimar sucht zum Sachverhalt weitere Zeugen, ins besondere die junge Frau mit ihrem Kind. Bitte unter der Telefonnummer 03643/8820 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena