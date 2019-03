Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 27.03.2019

Apolda (ots)

Gegen 14:30 Uhr, am 26.03.2019 befand sich eine Dame in einem Verbrauchermarkt in Bad Sulza, Auf dem Walzel. Bei der Entnahme von Brötchen aus dem Warenträger hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufs-wagen abgelegt. Beim Bezahlen der Waren an der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portmonee durch Unbekannte aus der Handtasche entwendet wurde. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente.

Am vergangenen Wochenende besprühten Unbekannte mittels roter und schwarzer Sprühfarbe den Fahrbahnbelag des Radweges zwischen Denstedt und Kromsdorf. In der Ortslage Kromsdorf wurden zudem Verkehrsschilder, Verteilerkästen sowie Straßenlampenmasten beschmiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In der Zeit von 07:30 bis 13:00 Uhr, am 26.03.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B87, an der Poche durch. 30 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 8 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 106 km/h bei erlaubten 70 km/h

Am Vormittag des 26.03.2019 rangierte der Fahrer eines Pkw Mercedes rückwärts auf dem Parkplatz Am Busbahnhof / Robert-Koch-Straße in Apolda. Dabei übersah er einen abgeparkten Pkw Hyundai und kollidierte mit dessen Pkw-Front. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeuge belaufen sich auf ca. 2.000 EUR.

Die Fahrerin eines Pkw Audi und die eines Pkw Skoda befuhren am Mittwochnachmittag in dieser Reihenfolge in Apolda die Dr.-Theodor- Neubauer- Straße. Die Audi-Fahrerin musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die Skoda-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Audi auf. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von ca. 300 EUR.

