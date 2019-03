Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Wohnungseinbruch

Durch ein nicht verschlossenes Gartentor gelangten am Montag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bodelschwinghstraße. Hier wurde die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Die Unbekannten durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und entnahmen daraus eine Geldkassette. Diese wurde ebenfalls durch die Täter aufgebrochen. Im Anschluss entnahmen sie daraus circa 2000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob weiteres Beutegut entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Diebstahl eines Pkw

An Dreistigkeit kaum zu übertreffen ist ein Autodiebstahl am Montagvormittag in einem Autohaus in Weimar abgelaufen. Ein etwa 40 Jahre alter Mann mit einheimischem Dialekt interessierte sich für ein Auto auf der Freifläche. Der Verkäufer, der sich noch in einem anderen Kundengespräch befand, händigte ihm schon mal die Autoschlüssel aus und wollte gleich nachkommen. Der Unbekannte stieg ein, startete den Motor und fuhr davon. Dabei überfuhr er noch eine Blumenrabatte. Das Mittelklassefahrzeug (ohne Kennzeichen) der Marke VW Golf in schwarz hatte einen Wert von 30000 Euro.

Verstoß Rechtsfahrgebot

Am Montagvormittag, gegen 09:00 Uhr, war ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw Ford auf der Bundesstraße 87 von Tannroda in Richtung Kranichfeld unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang, in einer Linkskurve, kam ihm ein grauer Transporter entgegen welcher aus der Kurve getragen wurde. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Berührung mit dem Außenspiegel am Pkw Ford. Der Transporter fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Tannroda. Am Ford entstand ein Schaden von circa 600 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

