Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand eine junge Autofahrerin in der Nacht zum Dienstag in Jena-West. Gegen 1.50 Uhr hielten Polizeibeamte das Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße an. Dabei wurde auch ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv, was bedeutet, dass sie in jüngster Vergangenheit Rauschgift konsumiert haben muss. Bei der jungen Frau und ihrem Beifahrer wurden außerdem verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Dabei handelte es sich um Cliptütchen mit Cannabisblüten, weißen Tabletten und kristallinem Pulver. Die Tütchen mit dem berauschenden Inhalt wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen und näheren Untersuchungen werden zeigen, um welche Betäubungsmittel es sich dabei genau handelt. Auch eine Feinwaage hatte das Pärchen bei sich, sie wurde ebenfalls beschlagnahmt. Bei der Autofahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt um nachweisen zu können, welche Drogen die junge Frau zu sich genommen hatte. Ihr Führerschein wurde eingezogen, die Weiterfahrt untersagt.

