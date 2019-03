Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Nach dem Aufbrechen eines Parkautomaten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Tathergang und dem Täter aufgenommen. Der Automat wurde im 1. Obergeschoss der Einkaufpassage "Neue Mitte" aufgebrochen und die Geldkassette daraus entwendet. Dabei entstand hoher Sachschaden und auch das Beutegut ist beträchtlich. Nach der Spurensuche und -sicherung bittet die Kripo Jena im Rahmen der Ermittlungen um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Montag kurz vor 3.00 Uhr Auffälliges in und um das Einkaufszentrum festgestellt und kann damit zur Aufklärung der Straftat beitragen? Hinweise bitte unter Tel. 03641-810.

Um mit Milfe bittet die Kriminalpolizei auch im Fall eines Dieseldiebstahls in der Brückenstraße kurz vor dem Ortseingang Kunitz. Unbekannte zapften und entwendeten am Wochenende Kraftstoff aus zwei dort abgestellten LKW. Wer hat die Dieseldiebe beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte unter Tel. 03641-810.

Ein hochwertiges Fahrrad entwendeten Unbekannte aus einem Keller in der Sickingenstraße. Unbekannte waren in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses eingedrungen, hatten den Kellerverschlag gewaltsam geöffnet und ein mattschwarzes Fahrrad entwendet. Neben dem Fahrrad fehlen eine Abdeckplane sowie eine Decke, auf der das Fahrrad abgestellt war. Auch das Kettenschloss, mit dem das Kellerabteil verschlossen war, nahmen die Einbrecher mit.

Auf Werkzeug hatten es Einbrecher am Wochenende in einer Garage in der Naumburger Straße auf Höhe der Hausnummer 57 abgesehen. Sie hatten die Garage gewaltsam aufgebrochen und dabei etwa 300 Euro Sachschaden verursacht. Im inneren fanden sie verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 900 Euro und nahmen sie mit. Die Jenaer Polizei ermittelt zu dem Einbruchsdiebstahl und bittet unter 03641-810 um Mithilfe zu Tat und Täter.

Die Scheibe eines Seat Ibiza schlugen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz in der Theobald-Renner-Straße ein. Der Fahrer war um 3.00 Uhr noch einmal bei seinem Auto. Zu dieser Zeit war die Scheibe noch in Ordnung. Als er am Sonntagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und damit wegfahren wollte, stellte er fest, dass Unbekannte in den frühen Morgenstunden die Heckscheibe eingeschlagen hatten. Bei näherer Betrachtung stellten die Polizeibeamten außerdem Aufbruchspuren an der Heckklappe des Pkw fest. Zudem wurde offensichtlich am Zündschloss manipuliert, was darauf schließen lässt, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen und entwendet werden sollte, was jedoch offensichtlich misslang. Die Kripo Jena bittet unter 03641-810 um Mithilfe zu diesem versuchten Pkw-Diebstahl.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell