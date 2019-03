LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 25.03.2019

Landespolizeiinspektion Jena

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag wurden im Garagenkomplex in Apolda, Warschauer Straße vier Garagen angegriffen. 3 Garagen wurden gewaltsam geöffnet. Nach einer ersten Übersicht wurden keine Gegenstände entwendet. Außerdem wurde versucht eine weitere Garage aufzubrechen, was jedoch misslang. Die angerichteten Gesamtschäden werden auf 200 EUR beziffert.

Am Sonntag, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr schlugen Unbekannte auf dem Parkplatz am Bad Sulzaer Friedhof die Heckscheibe von einem Skoda Roomster ein und entwendeten aus dem Kofferraum die darin abgelegte Handtasche. Hierin befanden sich persönliche Dokumente und ein Handy, Gesamtschaden 800 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle in den Abendstunden des 24.03.2019 im Stadtgebiet von Apolda, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 46jährigen Fahrzeugführer war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

