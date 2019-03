Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Eisenberg (ots)

Mit 1,62 Promille wurde ein 35-jähriger rumänischer Autofahrer am Samstagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eisenberg durch Polizeibeamte gestoppt. Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und längeres Fahrverbot in Deutschland.

