LPI-J: Pressebericht vom 24.03.2019

Zaun beschädigt In der Zeit vom 21.03.2019, 16:30 Uhr bis zum 22.03.2019, 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun in Eckolstädt, Hauptstraße. Der Drahtzaun wurde an mehreren Stellen aufgeschnitten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Diebstahl von Geld Am 23.03.2019 gegen 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in Apolda, Erfurter Straße, Gelände Tank-Center, die Geldeinschubfächer der Staubsauger auf. In der Folge entnahmen die Täter das Münzgeld. Es entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Im Staubsauger befand sich eine unbestimmte Menge an Münzgeld.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden Am Freitag, 22.03.2019, 11:00 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Lessingstraße. Die Fahrerin eines Pkw Ford Focus befuhr die Lessingstraße in Richtung Dornburger Straße. Sie musste aufgrund Gegenverkehr nach rechts ausweichen und touchierte dabei einen parkenden Pkw. Die verantwortliche Fahrerin fuhr ein Stück weiter, hielt an, konnte aber das parkende Fahrzeug nicht mehr feststellen .Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Verkehrsunfall Am 22.03.2019 gegen 11:30 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Bahnhofstraße. Der Fahrer eines Pkw Opel Meriva wollte rückwärts in eine Parklücke und übersieht dabei einen parkenen Pkw Opel Astra. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Esa entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

